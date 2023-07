O dilema do candidato de Lira a uma vaga no TST

Um dos candidatos na lista da OAB para uma vaga no TST, o advogado alagoano Adriano Avelino vive um dilema. É apoiado por um poderoso padrinho, Arthur Lira, a quem representa em causas trabalhistas, mas carrega o peso de ter colecionado postagens nas redes de apoio a Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado.

Os adversários agora reuniram prints desse “passado” — já deletado por ele — para desqualificá-lo na disputa.

A Ordem divulgou na semana passada a lista com os 28 inscritos para ocuparem a vaga destinada à advocacia no Tribunal Superior do Trabalho, aberta com a aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira. Dentro da entidade, ele é tido como um forte candidato.

O Conselho Federal da OAB vai se reunir no dia 21 de agosto para encaminhar seis nomes ao TST, que reduzirá a lista para três nomes. A escolha final caberá a Lula, que derrotou Bolsonaro nas urnas.

