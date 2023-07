OAB divulga nomes para concorrer a vaga do Tribunal Superior do Trabalho

A OAB divulgou uma lista com 28 candidatos à vaga de advocacia do Tribunal Superior do Trabalho. Os nomes estão publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Entre os candidatos ao quinto constitucional destinado a advogados ou membros do Ministério Público do Trabalho, há nomes como Adriano Avelino, Antônio Fabrício de Matos, Emmanoel Campelo, Fernando Paiva, Marthius Sávio Lobato e Roseline Morais. Dos 28 advogados da lista, apenas cinco são mulheres.

