O dilema de Datena e os cafezinhos com políticos

Na manhã de domingo, José Luiz Datena passou duas horas com Geraldo Alckmin, na padaria Vila Colmeia, onde o vice-presidente gosta de fazer reuniões políticas em São Paulo, regadas a sucessivos cafezinhos.

Datena disse que o papo foi para “manter a amizade” com Alckmin e que muitos assuntos foram discutidos. No meio político, o que mais se quer saber é se o apresentador vai mesmo ser o vice de Tabata Amaral nas eleições de outubro.

Conforme a Justiça Eleitoral, caso queira concorrer, ele deve se afastar da televisão até 30 de junho, mas já quer definir a situação até abril. Filiado no fim do ano passado ao PSB, Datena diz que “não está com ideias mirabolantes”, porém recebe convites de outros partidos.

“Enquanto fica esse momento de probabilidade, existem partidos me procurando para ser candidato a prefeito”, disse ao Radar.

Datena está agendando, para a próxima semana, mais um encontro informal com Tabata Amaral, a quem rasga elogios.

“Tabata é uma opção absolutamente viável. É uma jovem, mulher, a política precisa de mais mulheres, e tem personalidade”.

Ele reclama, porém, que a reunião é para mais um cafezinho: “político toma muito café, né?”.