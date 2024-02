O Carnaval de extremos de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco

Enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, apanhou na imprensa por ter desfilado com bicheiros na Sapucaí, no Rio de Janeiro, o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, passou o Carnaval no sofá de casa, em Belo Horizonte.

Na próxima semana os dois voltam a comandar os trabalhos no Congresso, tendo como desafio destravar a pauta das Casas e resolver confusões criadas pelo próprio governo, como a medida provisória que derrubou a desoneração de setores que mais empregam no país, editada no fim do ano para invalidar uma decisão majoritária do Parlamento.

O governo acatou o que foi anunciado por Pacheco em janeiro e vai retirar a medida provisória e reapresentar o tema na forma de um projeto de lei para que o Parlamento discuta o tema novamente. Até aliados do Planalto já avisaram que a matéria será rejeitada.