Sapucaí: a avenida que une bicheiros, políticos e direção de TV

Completando 40 anos de fundação, a Marquês de Sapucaí funciona como um palco para diferentes grupos sociais se reunirem uma vez ao ano e celebrarem enredos em homenagem a personalidades notórias ou histórias que são embaladas com sambas que se tornam antológicos. Mas essa mesma Sapucaí também assiste a reuniões entre contraventores, diretores de televisão e políticos, todos convivendo harmoniosamente em torno do samba. No Carnaval deste ano, Anísio Abraão David foi visto circulando antes do desfile da sua escola, a Beija-Flor, imediatamente cumprimentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que desfilou junto à agremiação em homenagem à cidade de Maceió. Está celebração é tão inerente a cultura carioca que todos são aplaudidos, sem distinção de seus passados e presentes. É a magia da Sapucaí que, de certa forma, pulveriza pecados e admite a redenção geral.

