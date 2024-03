O cardápio político do almoço de Tarcísio com Nunes e vereadores de SP

O governador de São Paulo recebeu no fim da manhã desta segunda-feira o prefeito da capital. Depois da reunião, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes vão almoçar com os vereadores da base do chefe do Executivo paulistano, no Palácio dos Bandeirantes.

O debate sobre a privatização da Sabesp está à mesa. Os vereadores criaram, no ano passado, uma comissão para estudar o impacto da desestatização da empresa de água e saneamento na cidade de São Paulo.

“Nós vamos escutar os pontos deles e depois vamos apresentar os nossos. O que a gente quer saber é quais vantagens o município vai ter com essa privatização”, disse Isac Félix, líder do PL na Câmara de Vereadores e vice-presidente da comissão sobre a Sabesp.

A proposta enfrentou uma forte resistência no Legislativo municipal, capitaneada pelo presidente da Câmara, Milton Leite. Em novembro do ano passado, Leite afirmou que não se tratava de “jogar chope” nos planos do governo estadual, mas defender “os direitos da cidade”.

Continua após a publicidade

Nas últimas semanas, o cenário mudou. Após sucessivas conversas com secretários do governo Tarcísio, e também com o prefeito da capital e o próprio governador paulista, Leite estaria mais suscetível à ideia de vender as ações da empresa estatal.

O texto sobre a privatização deve passar pela Câmara Municipal nos próximos meses, mas ainda há assuntos em que não se chegou a um consenso. A tendência é que seja definida a parcela da arrecadação que ficará com o município e sugestões de vereadores sejam acatadas ao projeto.