O candidato de Bolsonaro para a prefeitura de Manaus

Na sede do PL em Brasília, Jair Bolsonaro declarou apoio ao deputado federal Capitão Alberto Neto na disputa para a prefeitura de Manaus. O pré-candidato visitou o ex-presidente ao lado do chefe do partido no Amazonas, Alfredo Nascimento.

“Desejo a ele boa sorte e digo a vocês todos, manauaras é uma grande opção, uma pessoa que realmente desponta como novo sangue na política desse município”, disse Bolsonaro em referência ao pré-candidato.

“Obrigado Capitão, obrigado presidente Alfredo Nascimento, é uma honra estar representando o Partido Liberal, representar o presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. Tenho certeza de que juntos vamos fazer um grande trabalho”, retribuiu Alberto Neto.

O PL aposta alto nas eleições municipais deste ano. Presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto já anunciou que pretende eleger 1.500 prefeitos.