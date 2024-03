O caminho que Aloysio Nunes projeta para o PSDB em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em conversa com o Radar, Aloysio Nunes celebrou que, enfim, o PSDB de São Paulo conseguiu eleger presidentes para o partido. O ex-chanceler e ex-ministro da Justiça afirmou que José Aníbal, novo chefe do diretório municipal, tem experiência e conhecimento do cenário paulistano e pregou que o tempo de desavenças deve ficar para trás.

“Agora, o PSDB tem um caminho. Não sei exatamente qual. Espero que seja para frente”, disse na última quinta-feira, ele foi a um evento da Câmara de Comércio Brasil-Espanha.

Durante a semana, o diretório estadual do PSDB de São Paulo também elegeu Marco Vinholi como novo presidente. Ocorre que, na sexta-feira passada, a eleição foi anulada, o que mostra que os votos de paz do ex-senador ainda estão longe de se concretizarem.

Tucano histórico, Nunes tem participado dos últimos atos públicos antes de embarcar para a Europa para chefiar o escritório da Apex na Bélgica