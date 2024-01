O auxiliar de Lula que gera mais desconfiança em Nunes na saída de Marta

Apesar de o deputado e ex-presidente do PT, Rui Falcão, ter sido destacado por Lula para reaproximar Marta Suplicy do partido, outro aliado do chefe do Planalto gera desconfiança no entorno do prefeito de São Paulo.

Auxiliares de Ricardo Nunes estão convencidos que o “cavalo de pau” da ex-prefeita , que deve voltar ao PT e ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições municipais desse ano, tem a ver com conversas entre o marido de Marta, Márcio Toledo, e o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Neste sábado, Falcão, Toledo e Marta devem almoçar com Boulos, principal oponente de Nunes na disputa eleitoral de outubro, segundo pesquisas de intenção de voto.