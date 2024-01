Boulos vai almoçar com Marta e viajar para a China neste sábado

Após se reunir com Lula na segunda-feira e pedir para sair da gestão de Ricardo Nunes na terça, Marta Suplicy deve receber, em sua casa, o deputado do PSOL, Guilherme Boulos, para o almoço, no próximo sábado. A ex-prefeita de São Paulo aceitou o convite do presidente para ser vice do parlamentar, pré-candidato nas eleições municipais de 2024.

A esposa de Boulos, Natalia Szermeta, e o marido de Marta, Márcio Toledo, também devem participar do encontro, assim como, o deputado Rui Falcão, personagem importante na reaproximação da ex-secretária de Nunes ao petismo paulistano.

Na noite do sábado, Boulos embarca para a China, onde conhecerá, à convite da Embaixada chinesa, soluções inovadoras para cidades no país oriental, como a utilização de frota de ônibus elétricos. O psolista volta a São Paulo no dia 21 de janeiro.