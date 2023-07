O assédio de partidos a um dos últimos tucanos no Senado

Depois de perder Alessandro Vieira para o MDB, na semana passada, o PSDB ficou com apenas dois senadores. E Izalci Lucas, um dos tucanos remanescentes, está sendo alvo do assédio de outros partidos.

Chefe do diretório da legenda no Distrito Federal, o senador conta que já recebeu convites do Podemos, PL e União Brasil, mas que está convidando alguns colegas para se juntarem a ele e Plínio Valério, do Amazonas.

Sobre as chances de deixar a sigla, o parlamentar — que é líder da diminuta bancada do PSDB no Sendo — desconversa: “não pensei nessa hipótese”.