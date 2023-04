O aniversário de dois anos de um pedido de vista de Moraes no STF

No início de fevereiro, o deputado federal Deltan Dallagnol enviou ofício a Alexandre de Moraes para pedir que ele retome o julgamento de um recurso do ministro Waldez Góes no STF. O pedido de vista de Moraes completou exatamente dois anos nesta quinta-feira.

Ex-governador do Amapá, Góes foi condenado no STJ, em 2019, a seis anos e nove meses de prisão por peculato. O atual ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional do governo Lula recorreu ao Supremo com um habeas corpus e conseguiu uma liminar, do então presidente da Corte, Dias Toffoli.

Ao julgar esse recurso na Primeira Turma do STF, Moraes pediu vista. Luís Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello, já aposentado, haviam votado contra o então governador. Cada turma tem cinco ministros.