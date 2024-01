Número 2 de Cappelli, homem de confiança de Dino é exonerado do MJ

O Diário Oficial da União desta quinta-feira traz a exoneração de Diego Galdino de Araujo do cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, válida a partir da terça. O ato foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Trata-se do número 2 de Ricardo Cappelli na pasta e de um nome de confiança do ainda ministro Flávio Dino, que deve ser substituído por Ricardo Lewandowski para tomar posse no STF, em 22 de fevereiro.

Galdino foi secretário de Cultura e Turismo, de Governo e chefe da Casa Civil na gestão de Dino no Governo do Maranhão.

Pelo Instagram, ele disse nesta quarta que estava se despedindo do MJSP “com o coração cheio de gratidão e sensação de dever cumprido” e gratidão ao chefe, que lhe deu “muitas oportunidades e ensinamentos ao longo de mais de oito anos de trabalhos juntos”.

“Estarei partindo para novos desafios, motivado e sempre pronto para ajudar a nossa população”, afirmou.

Antes de definir seu destino, o titular da Secretaria-Executiva, Ricardo Cappelli, aguarda a confirmação oficial de Lewandowski como ministro — que deve ser anunciada logo mais, após uma nova reunião do ex-ministro do Supremo com Lula e Dino marcada para as 11h.