Lula deve anunciar novo ministro da Justiça nesta quinta

Lula vai receber às 11h desta quinta-feira o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o seu provável sucessor, Ricardo Lewandowski. A reunião ocorre no Palácio do Planalto e deve confirmar o embarque do ex-magistrado da Suprema Corte ao primeiro escalão do governo do petista.

Esse será o terceiro encontro entre Lula e Lewandowski nesta semana. Os dois tomaram café da manhã na segunda-feira e se reuniram novamente na noite de quarta, no Palácio do Alvorada. Já Flávio Dino, aprovado como ministro do STF por senadores, tem cerimônia de posse no Supremo marcada para 22 de fevereiro.

Um dos assuntos ainda pendentes diz respeito ao secretariado do Ministério da Justiça. Em especial, se o nome de confiança de Dino, Ricardo Cappelli, ainda será o número dois da pasta com Lewandowski no comando.