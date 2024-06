Estudo desvenda os benefícios do suco de laranja para saúde intestinal

Um estudo conduzido no Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo (USP) revelou que o consumo regular de suco de laranja pode trazer benefícios significativos para a saúde intestinal e contribuir para a prevenção de doenças crônicas. A pesquisa, que acompanhou voluntários por dois meses, constatou que a ingestão diária da bebida modula a microbiota intestinal e influencia positivamente a metabolização dos compostos bioativos da fruta relacionados com a redução de processos inflamatórios. Os resultados foram publicados na revista científica Food Research International

Principais descobertas

O estudo envolveu 46 voluntários saudáveis, que consumiram suco de laranja pasteurizado duas vezes ao dia. As amostras de urina e fezes coletadas antes e depois do período de intervenção mostraram uma redução na diversidade de metabólitos excretados, indicando uma modificação na composição da microbiota intestinal. Essa modificação favorece a metabolização de flavanonas, compostos bioativos presentes na laranja, que são associados a efeitos benéficos na saúde, como a redução de inflamações e melhora na função cardiovascular​​.

Além disso, o consumo de suco de laranja demonstrou influenciar de forma positiva a interação entre a dieta e a microbiota intestinal. Essa interação é crucial para a liberação de metabólitos derivados dos flavonoides, que desempenham papéis importantes na proteção contra doenças crônicas​​. Os benefícios encontrados pelo estudo foram:

Redução do colesterol “ruim” (LDL) : é um tipo de colesterol que, em excesso, pode causar doenças cardíacas. O estudo mostrou que beber suco de laranja ajudou a diminuir os níveis de LDL no sangue de pessoas que estavam acima do peso ou tinham colesterol alto

Melhora da saúde intestinal: Beber suco de laranja diariamente ajudou a mudar a composição das bactérias boas no intestino. Isso é importante porque elas ajudam a digerir os alimentos e proteger o organismo contra doenças

Controle da glicose e da insulina: Glicose é o açúcar no sangue e insulina é o hormônio que ajuda a controlar a glicose. O estudo descobriu que o suco de laranja pode ajudar a baixar os níveis de glicose e melhorar a resposta do corpo à insulina, o que é especialmente benéfico para prevenir diabetes

Aumento da capacidade antioxidante: O suco de laranja aumentou a capacidade antioxidante do corpo, que é a habilidade de combater os radicais livres. Radicais livres são moléculas que podem danificar as células e levar a doenças crônicas como o câncer

Redução da inflamação: A i nflamação é a resposta do corpo a infecções ou lesões, mas quando se torna crônica, pode causar várias doenças. O suco de laranja ajudou a reduzir marcadores de inflamação no sangue

Benefícios para idosos

Camille Pereira Coutinho, nutricionista e autora do estudo ressalta que a alimentação tem um grande impacto na saúde gastrointestinal. “Talvez um dia consigamos avançar tanto nos estudos que as doenças gastrointestinais sejam mitigadas pela alimentação, sem a necessidade de medicamentos. Existem dados que afirmam que 57% da microbiota intestinal é modulada pela alimentação e só 12% é modelada pela genética”, afirma.

Com a modulação da microbiota intestinal, há uma melhor absorção e metabolização dos compostos benéficos presentes na laranja, o que pode resultar em uma menor incidência de doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão​​.

A pesquisadora também reforça os benefícios do suco para os idosos que costumam ter maior permeabilidade intestinal. “Nosso intestino é como um filtro que permite a entrada de determinados componentes adquiridos pela alimentação no corpo. Porém, conforme envelhecemos, a permeabilidade intestinal aumenta. Então o que nós comemos acaba tendo mais contato com o sangue e todo o sistema circulatório. O interessante é que o suco de laranja está atrelado à diminuição da permeabilidade intestinal”.

A pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sugere que a inclusão de suco de laranja na dieta diária pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a saúde geral e contribuir para evitar doenças crônicas.