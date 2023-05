Novonor vai à Justiça para ter acesso a mensagens da Vaza-Jato

A Novonor (antiga Odebrecht) pediu nesta semana à Justiça Federal de Brasília para ter “acesso integral” ao conteúdo da Operação Spoofing.

A investigação, como se sabe, concentra mensagens da Lava-Jato, roubadas por hackers, e que já foram usadas por diferentes investigados para derrubar processos na Justiça, já que o conteúdo das conversas revelou irregularidades cometidas pela força-tarefa de Curitiba.

Ao pedir o compartilhamento dos elementos, a empresa lembra que assinou um acordo de leniência com a Justiça — em que reconheceu crimes no esquema de corrupção da Petrobras durante as gestões do PT — e que se encontra em recuperação judicial.

“Diante de menções a seu nome no bojo das informações angariadas nos autos do procedimento criminal em testilha, a peticionante requer acesso integral ao seu conteúdo”, escrevem os defensores da Novonor.