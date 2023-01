Novo chefe da EBC diz que não vai adotar linguagem neutra – por enquanto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O novo presidente da EBC, Hélio Doyle, não estava à frente da empresa em 21 de janeiro, quando a matéria da Agência Brasil escrita em linguagem neutra foi publicada. No entanto, ele não ficou alheio da repercussão que a publicação “Parlamentares eleites reúnem-se pela primeira vez em Brasília” tomou na classe política e nas redes sociais.

“Houve críticas fortes, mas houve também muitos elogios. Recebemos muita gente elogiando, aplaudindo e até decepcionadas porque já deixamos claro que não vamos usar a linguagem neutra, enquanto não houver um debate maior, uma decisão maior, por parte do governo”, disse Doyle ao Radar.

Doyle explicou ainda que a adoção da linguagem neutra não faz parte da linha editorial da Agência Brasil. O uso foi em uma nota específica, que falava sobre um encontro que antecedeu o Dia Nacional da Visibilidade Trans.

“Foi uma questão pontual. A própria matéria explica isso. Foi feito entrevista com parlamentares que tem essa questão da identidade, que pediram que fosse publicado assim”.

Na chefia da empresa desde quinta, Doyle assumiu uma agenda cheia com 10 dias seguidos de reuniões. Embora tivesse feito parte do Grupo Técnico de Comunicação, no Governo de Transição, e se inteirado sobre o funcionamento da EBC nos primeiro mês de governo, ele não considera que já tenha conhecimento preciso da situação da estatal.

A ideia é que, no fim de fevereiro, um diagnóstico completo seja apresentado ao conselho da empresa. A partir disso, as novas diretrizes devem ocorrer com mais contundência. Um dos objetivos é aumentar a oferta de conteúdos culturais e artísticos na grade de televisão.