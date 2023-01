Hélio Doyle será o presidente da EBC

À convite de Lula, o professor aposentado da UnB, Hélio Doyle, assumirá a presidência da EBC, empresa pública de comunicação. O anúncio foi feito nesta quinta pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social.

“Começa uma nova etapa no projeto de comunicação pública no Brasil”, enfatizou o chefe da Secom, no Twitter.

Pimenta também anunciou para a equipe da EBC a roteirista e cientista social, Antonia Pellegrino, as jornalistas Flávia Filipini e Nicole Briones, além do presidente Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, Jean Lima.

