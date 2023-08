Nova montagem de Moacyr Goes conta drama de mulheres refugiadas na Grécia

Escrito e dirigido pelo renomado encenador Moacyr Goes, “Moria” estreia na próxima terça-feira, 5, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O espetáculo conta a história de três mulheres dentre milhares no maior campo de refugiados da Europa.

Abda e Bahar, atrizes iranianas que fugiram de seu país, se encontram à noite, secretamente, para ensaiar uma peça sobre os apóstolos Paulo e Tiago. No abrigo na Ilha de Lesbos, na Grécia, discutem sobre fé, violência, assédio sexual e a repressão religiosa.

“‘Moria’ surgiu pela necessidade de fazer um tipo de teatro que pense o mundo em que estamos vivendo”, diz Goes. “A intolerância religiosa e o horror contra as mulheres nos campos de refugiados é uma realidade monstruosa. Precisamos falar disso”, acrescenta.

O espetáculo conta com Claudia Lira, Tarciana Giesen e Carol Alves no elenco. A montagem tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do RJ, da FUNARJ e da Casa de Cultura Laura Alvim.

