Norte Energia investe no reflorestamento e plantio de frutos na Amazônia

Atualizado em 18 out 2023, 10h26 - Publicado em 18 out 2023, 10h22

Uma fruta da região amazônica pouco conhecida dos brasileiros, e considerada vinte vezes mais rica em Vitamina C do que a acerola, vem sendo usada pela Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em um projeto de restauração de florestas no Sudoeste do Pará. O investimento já passa dos 7 milhões de reais.

Trata-se do camu-camu, de casca roxinha, opaca e grossa. De acordo com a Embrapa, o teor de Vitamina C do camu-camu é de 2,7g em 100g de polpa, em média, o que equivale a quase 40 vezes ao da polpa de laranja ou 60 vezes ao suco de limão.

Devido às suas qualidades nutricionais, foi adotada num projeto de pesquisa e desenvolvimento da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em parceria com a Universidade Federal do Pará, no qual os pesquisadores estudaram técnicas para melhorar a forma de coletar sementes, produzir mudas e realizar os plantios de diversas espécies, incluindo o camu-camu.

Além da restauração ecológica da região, o objetivo do projeto é fomentar a produção sustentável, criar alternativas para o enriquecimento nutricional da fauna e promover o cultivo comercial voltado à população local. O trabalho alia o conhecimento dos ribeirinhos em sua execução e acontece em 12 regiões ao longo da Volta Grande do Xingu.

