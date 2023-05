No STF, Fiesp sai em defesa do agro e contra o Ministério da Fazenda

A Fiesp se posicionou de forma contrária a intenção do Ministério da Fazenda de criar um imposto federal que onera benefícios fiscais concedidos por Estados, por meio do ICMS. Segundo o ministro, Fernando Haddad, a iniciativa é uma das formas de sustentar o novo arcabouço fiscal e pode arrecadar até 90 bilhões de reais.

A Federação das Indústrias de SP tem o mesmo entendimento da Associação Brasileira do Agronegócio que teve liminar concedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e decidiu que os incentivos concedidos pelos Estados são descontados da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O assunto foi tema de julgamento do STJ mas, segundo Mendonça, já era um tema tratado pelo STF.

As entidades alegam à Suprema Corte que a medida geraria aumento de preços ao consumidor, inclusive nos produtos da cesta básica, além de penalizar o agronegócio, em especial, os pequenos e médios produtores. Fiesp e Abag alertam ainda para o risco de aumento do desemprego e inflação, além da insegurança jurídica no CARF e do impacto na autonomia orçamentária e tributária estadual.

O julgamento do caso está marcado para iniciar nesta sexta no STF até o dia 12 de maio.