No Exército, Bolsonaro volta a colocar dúvida sobre as eleições

Jair Bolsonaro usou seu discurso por ocasião do Dia do Exército, celebrado nesta terça-feira, para mais uma vez passar a mensagem de que suspeita da lisura do processo eleitoral brasileiro.

Em fala proferida na manhã desta terça em Brasília, durante cerimônia com a presença dos chefes dos demais poderes e também das Forças Armadas, o presidente disse que “a democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral”, sobre o qual não pode pairar o que ele chamou de “manto da suspeição”.

“E todos sabem, prezado deputado Arthur Lira, prezado senador Rodrigo Pacheco, que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser, cada vez mais, zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos, jamais, ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição”, disse.

Bolsonaro cobrou dos chefes de Poderes participação no processo eleitoral e fez ainda uma menção elogiosa ao ex-ministro do TSE Luís Roberto Barroso, alvo preferencial dos ataques do presidente no ano passado justamente por sua gestão à frente da Justiça Eleitoral.

“E esse compromisso é de todos nós, presidentes dos Poderes, comandantes de Forças, aqui obviamente direcionado ao trabalho do senhor ministro da Defesa. Todos nós somos importantes, todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza de que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal, até porque eu quero cumprimentar aqui o ministro Luís Barroso, que enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral.”