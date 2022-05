No duelo da terceira via, Doria tem 4% contra 2% de Simone, diz Ipespe

A pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta mostra João Doria (PSDB) à frente de Simone Tebet (MDB) na disputa à Presidência da República. O tucano aparece com 4% dos votos, contra 2% da senadora pelo Mato Grosso do Sul.

Em meio a movimento interno do PSDB, MDB, e Cidadania para tirar Doria da disputa, o ex-governador de São Paulo já indicou que pretende lutar até o fim para fazer valer o resultado das prévias do partido ao Planalto. Na última quinta, os presidentes das três legendas avançaram na ofensiva e divulgaram uma nota conjunta reiterando que será Tebet o nome a disputar a Presidência pela aliança.

O levantamento do Ipespe foi realizado entre 16 e 18 de maio, com 1.000 entrevistados em todas as regiões do pais. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-08011/2022.