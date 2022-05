Lula mantém vantagem sobre Bolsonaro, diz Ipespe

A mais recente pesquisa Ipespe encomendada pela XP, divulgada há pouco, aponta que Lula manteve a mesma vantagem do levantamento anterior sobre Jair Bolsonaro, na semana passada.

O petista aparece com 44% das intenções de voto contra 32% do atual presidente.

Ciro Gomes é o terceiro, com 8%, seguido de João Doria, com 4%, André Janones e Simone Tebet, com 2% cada um.

Outros 6% não escolheram nenhum, disseram que não iriam votar, ou escolheram branco e nulo. E 2% não souberam ou não responderam.

No cenário de segundo turno entre os dois principais candidatos, Lula ganharia de Bolsonaro com 53% a 34%, diferença de 19 pontos percentuais – a mesma da pesquisa anterior.

O levantamento do Ipespe foi realizado entre 16 e 18 de maio, com 1.000 entrevistados em todas as regiões do pais. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-08011/2022.