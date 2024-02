No Alvorada, Lira diz a Lula que não haverá “pauta-bomba” na Câmara

Em encontro com líderes de bancadas da Câmara e presidentes de partido no Palácio da Alvorada, Arthur Lira garantiu a Lula que não há “possibilidade” de “pautas-bomba” avançarem na Casa sob o seu comando.

O deputado alagoano afirmou que vai manter em 2024 a mesma “metodologia de trabalho” que adotou em 2023, ano em que, na sua avaliação, houve “grandes avanços”, principalmente na área econômica.

Aos demais 25 presentes, acomodados em uma sala da residência oficial da Presidência da República com poltronas e sofás, Lira disse que pautou para votação tudo o que o Palácio do Planalto precisava aprovar e era “de interesse do país”.

E, continuou o presidente da Câmara, os resultados foram percebidos ao final do ano, com indicadores econômicos superando as expectativas de economistas e analistas de mercado.

Lira garantiu ainda que, em 2024, buscará sempre “a melhor saída” em uma Casa que é “diversa” e “plural”.

Depois da fala do deputado, foi a vez de Lula. De cara, o petista fez uma brincadeira – bem recebida por todos – sobre o discurso do presidente da Câmara na abertura do ano legislativo, em que Lira afirmou que o Orçamento era “de todos, não só do Executivo” – palavras avaliadas como um duro recado ao governo federal.

Continua após a publicidade

O presidente da República agradeceu aos líderes e presidentes de partido que compareceram ao Alvorada, dirigindo-se especialmente a Lira. Também prometeu fazer do encontro com os parlamentares uma “rotina”, para manter a proximidade com a Câmara e os representantes de bancadas.

Leia, abaixo, a lista de presentes na reunião com Lula:

1 – Rui Costa, ministro da Casa Civil

2 – Fernando Haddad, ministro da Fazenda

3 – Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente do PCdoB

Continua após a publicidade

4 – Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais

5 – Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social

6 – Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara

7 – Márcio Jerry (MA), líder do PCdoB

8 – Luciano Bivar, presidente do União Brasil

Continua após a publicidade

9 – José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara

10 – Antonio Brito (BA), líder do PSD

11 – Damião Feliciano (União Brasil-PB), vice-líder do governo

12 – Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), vice-líder do governo

13 – Gleisi Hoffmann, presidente do PT

Continua após a publicidade

14 – Afonso Motta (RS), líder do PDT

15 – Dr. Luizinho (RJ), líder do PP

16 – Odair Cunha (MG), líder do PT

17 – Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB

18 – Luciano Amaral (AL), líder do PV

Continua após a publicidade

19 – José Luiz Penna, presidente do PV

20 – João Campos, vice-presidente do PSB e prefeito do Recife

21 – Gervásio Maia (PB), líder do PSB

22 – Romero Rodrigues (PB), líder do Podemos

23 – Hugo Motta (PB), líder do Republicanos

24 – Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil

25 – Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da Maioria na Câmara