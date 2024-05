Nísia Trindade vai ao STF para reduzir impacto da judicialização no SUS

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, entregou recentemente ao ministro Gilmar Mendes, do STF, uma proposta do Ministério da Saúde para reduzir os impactos da judicialização no Sistema Único de Saúde. O documento foi feito em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

O acordo se baseia na preservação dos princípios da saúde coletiva, da incorporação tecnológica por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e define, principalmente, percentuais relativos ao ressarcimento pela União em demandas judiciais.

A proposta havia sido solicitada por Mendes e tem o objetivo de reduzir os impactos da judicialização em saúde. “É a partir dessa compreensão que a judicialização deve ser a exceção e, trabalhando com esse espírito tripartite que forma o SUS, que nós conseguimos esse avanço”, diz a ministra.

“Isso exige trabalho, debates e estudos sobre o impacto da judicialização nos últimos anos em relação ao tratamento das pessoas, a resultados de saúde e como podemos aperfeiçoar o próprio processo de incorporação e, por outro lado, como podemos avançar na nossa pauta de produção local no Brasil e de inovação tecnológica”, segue Nísia.

Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão. A plataforma utilizará os dados da Rede Nacional de Dados em Saúde.

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, diz que a pactuação foi resultado de um trabalho árduo que obteve aprovação unânime: “Não tenho a menor dúvida do peso que tem essa nossa decisão enquanto CIT para poder levar essa questão ao ministro Gilmar Mendes. Parabéns ao SUS, à CIT, ao Conass e ao Conasems”.