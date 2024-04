Negros são 48% dos aprovados em estágios e trainees, diz plataforma

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cerca de 48% dos aprovados em programas de estágio e trainee nos últimos três anos são jovens negros, de acordo com um levantamento da 99jobs, tech de recursos humanos brasileira voltada para os processos de recrutamento e seleção, sobretudo inclusivos.

A admissão nos programas gerou cerca de 220 milhões de reais de renda para esses jovens negros. Só em 2023, as remunerações a grupo de aprovados somaram 81 milhões de reais.

O estudo leva em conta 11 milhões de cadastros de todas as raças e para uma variedade de vagas na plataforma da 99jobs. Dos cadastros neste ano, 49% são de candidatos negros.

Outro destaque do levantamento é o crescimento de 238% no cadastro de jovens negros para os processos seletivos de estágio e trainee nos últimos cinco anos, com uma evolução de 15% (2018) para 46% (2023).

Ainda entre 2018 e 2023, o número de empresas que abriram programas de estágio e trainee com foco em recorte racial saltou de 7% para 56%. Dentro desse período, foram realizados 402 programas de estágio e trainee em empresas brasileiras e multinacionais.

O levantamento da 99jobs também aponta que 42% das vagas para cargos de liderança foram ocupadas por pessoas negras em 2023.

“Essa intencionalidade de recorte racial tem como intuito reparar socialmente o espaço embranquecido nas organizações. Uma prova disso é a evolução na participação de candidatos negros inscritos nesses processos, e na oferta dessas vagas exclusivas e inclusivas”, afirma Eduardo Migliano, CEO da 99jobs.