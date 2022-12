‘Não tem valor mínimo’, diz Lula sobre PEC da Transição

Depois da tentativa de acalmar os ânimos dos setores ávidos pelo anúncio de ministérios, o presidente eleito Lula falou sobre a PEC da Transição, que tramita no Senado e busca espaço fora do teto de gastos. Ele disse que, em um processo de negociação, não se deve colocar o limite para menos, porque esse será o adotado pelo Congresso.

“Não tem valor mínimo”, enfatizou o presidente eleito. “Nunca ceda da tua proposta principal, antes do limite da negociação. Se eu já agora colocar o limite para menos, é o de menos que vai valer. Então, se eu tiver que falar eu falo para mais”.

O presidente eleito comentou ainda que essa não é uma “PEC do Lula” e sim uma “PEC do Bolsonaro”, porque caberia ao atual governo ter garantido a previsão orçamentária para pagar o Bolsa Família de 600 reais. Apesar da ponderação, o petista se disse convencido sobre a aprovação do texto no Congresso.