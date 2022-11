Com 29 assinaturas, PEC da Transição já tramita no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PEC da Transição, proposta pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), alcançou nesta terça 29 assinaturas que permitem a tramitação no Senado. O mínimo para o texto prosseguir para análise na Casa é de 27 adesões. Com as assinaturas, a matéria recebeu o número PEC 32/2022.

A proposta foi protocolada na noite desta segunda e garante o Bolsa Família fora do teto de gastos para os próximos quatro anos, mas não definiu qual será o valor extrateto. O texto mostra, entretanto, cálculos do gabinete de transição que estimam, ao menos, o gasto de 150 bilhões de reais com o benefício social.

O pagamento proposto é de 600 reais por beneficiário e famílias com filhos pequenos recebem 150 por criança de até 6 anos. Após a conquista das assinaturas necessárias, o autor da PEC afirmou que a iniciativa será importante para viabilizar outros programas e manter de serviços públicos.

“Sem a PEC, não teremos dinheiro, por exemplo, para a rede pública de saúde, para o programa farmácia popular, para a compra de vacinas, para a educação, em todos os níveis, para merenda escolar, para os programas de habitação popular, para a manutenção de estradas, para a segurança, para o reajuste do salário mínimo e dos servidores públicos, para o cumprimento das Leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, para as áreas de ciência e tecnologia, incluindo a área de pesquisas”, disse Marcelo Castro, em nota à imprensa.

Confira os parlamentares que assinaram o texto:

Senador Marcelo Castro (MDB/PI),

Senador Alexandre Silveira (PSD/MG),

Senador Jean Paul Prates (PT/RN),

Senador Dário Berger (PSB/SC),

Senador Rogério Carvalho (PT/SE),

Senadora Zenaide Maia (PROS/RN),

Senador Paulo Paim (PT/RS),

Senador Fabiano Contarato (PT/ES),

Senador Flávio Arns (PODEMOS/PR),

Senador Telmário Mota (PROS/RR),

Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP),

Senador Humberto Costa (PT/PE),

Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA),

Senador Carlos Fávaro (PSD/MT),

Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB),

Senador Paulo Rocha (PT/PA),

Senador Jader Barbalho (MDB/PA),

Senador Jaques Wagner (PT/BA),

Senador Acir Gurgacz (PDT/RO),

Senadora Mailza Gomes (PP/AC),

Senador Otto Alencar (PSD/BA),

Senadora Leila Barros (PDT/DF),

Senador Omar Aziz (PSD/AM),

Senadora Nilda Gondim (MDB/PB),

Senadora Simone Tebet (MDB/MS),

Senador Confúcio Moura (MDB/RO),

Senador Sérgio Petecão (PSD/AC),

Senadora Rose de Freitas (MDB/ES),

Senador Eduardo Braga (MDB/AM)