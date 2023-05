‘Não sabia nem que tinha cofre no ministério’, disse Sachsida à PF

Em depoimento à PF, Adolfo Sachsida, ministro de Minas e Energia no final do governo de Jair Bolsonaro, pulou fora do caso das joias sauditas.

“Não sabia nem que tinha cofre no ministério”, disse.

O ministério entrou no centro da investigação porque outro titular da pasta na gestão Bolsonaro, Bento Albuquerque, trouxe presentes sauditas para o Brasil, foi interceptado — o assessor do então ministro, no caso — com um deles pela Receita Federal, e chegou a guardar um conjunto de joias num cofre do ministério.