‘Não podemos aceitar um cheque em branco’, diz Pacheco sobre tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de um almoço com o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, e empresários, em São Paulo. Pacheco comentou a reivindicação da Fiesp por um teto para a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado de 25%, proposta que causa preocupação ao Ministério da Fazenda.

“Nós não queremos enfraquecer, ou tornar insustentáveis, as finanças de municípios, estados e da União, mas também não podemos aceitar um cheque em branco ou um passe livre para todo tipo de alíquota, que possa sacrificar todo o setor produtivo”, disse Pacheco durante evento organizado pelo grupo LIDE, que reúne sob a liderança do ex-governador de São Paulo João Doria centenas de empresários de diversos setores.

“Isso será objeto de um estudo muito aprofundado por parte do relator, senador Eduardo Braga, para termos, aí sim, uma decisão política em relação ao estabelecimento de um teto, ou não, e qual seria essa alíquota”, seguiu o presidente do Senado.

Na semana passada, em reunião na Federação das Indústrias paulista, Pacheco falou sobre a possibilidade de definir um teto ao IVA, a partir de um pleito do chefe da entidade, Josué Gomes. O evento também contou com a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e representantes do Ministério da Fazenda.

Na ocasião, Bernard Appy, economista responsável pela Secretaria Especial da Reforma Tributária, ligada à Fazenda, demonstrou preocupação em relação à proposta de definição da alíquota dos novos tributos em discussão no Congresso. O temor é que o teto comprometa a meta de arrecadação do governo.

