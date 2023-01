Não há proposta elaborada para rever reformas, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta que não há revisões das reformas trabalhista e da previdência em andamento. Ele disse que as declarações de Carlos Lupi e Luiz Marinho foram feitas em um “momento de posse, de alegria, de entusiasmo”.

“Não há nenhuma proposta, sendo analisada, pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra. Neste momento, não há nada sendo elaborado”, disse Rui Costa após a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Lula e Rui Costa estiveram reunidos antes da cerimônia de transmissão de posse de Alckmin. No encontro, segundo o chefe da Casa Civil, o presidente determinou que qualquer projeto de revisão de reformas passe, necessariamente, pela pasta comandada pelo ex-governador baiano.

O ministro voltou a falar do assunto no Salão Nobre do Planalto, antes da cerimônia de transmissão de posse do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática para Marina Silva.

“Não tenho nada na pauta. Não tem nenhum estudo sendo feito sobre a Reforma da Previdência ou revisão de reformas. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado, nenhum documento”, reafirmou.

O “entusiasmo” dos ministros deve ser um dos assuntos tratados na reunião ministerial marcada para as 9h30 da sexta-feira. Para Rui Costa, todos os ministros têm direito a expressar suas ideias, mas só podem ser consideradas “opiniões do governo” quando validadas “por quem teve mais de 60 milhões de votos”.