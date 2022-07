‘Não há fraudes nas urnas eletrônicas’, dizem servidores da Abin

Na esteira de reações aos ataques de Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas e às eleições deste ano, servidores da Abin — a Agência Brasileira de Inteligência — decidiram se manifestar contra as declarações do presidente da República.

A Intelis, que representa os profissionais da categoria, divulgou nota afirmando confiar na lisura do processo eleitoral brasileiro e destacando que não há qualquer registro de fraude nos equipamentos desde a implantação do atual sistema, há 26 anos.

A entidade reforça que, ao longo de toda a história de utilização da urna, os profissionais de Inteligência de Estado têm prestado apoio técnico especializado à Justiça Eleitoral no fornecimento e na implementação de sistemas e dispositivos criptográficos.

Este processo, diz a Intelis, contribui para a autenticidade, a confidencialidade e a inviolabilidade dos programas e dados das urnas utilizadas no país.

“A criptografia de Estado e os sistemas de assinatura digital desenvolvidos e aperfeiçoados por nossos servidores fazem parte do ecossistema complexo de barreiras que têm resistido com sucesso às diversas tentativas de ataques executadas durante testes públicos de segurança da plataforma, como reconhece publicamente o Tribunal Superior Eleitoral”, diz o comunicado.

Ao reafirmar o compromisso com o estado democrático de direito, com a Constituição e com o respeito aos direitos dos cidadãos, os servidores destacam que a Abin é um órgão essencial à proteção e à projeção dos interesses estratégicos do país.