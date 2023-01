‘Não esqueceremos Mariana e Brumadinho’, diz Ministro de Minas e Energia

Durante o seu discurso de posse nesta segunda, o novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo Lula trabalhará para que tragédias como a de Mariana e de Brumadinho, em 2015 e 2019, respectivamente, não voltem a acontecer.

Com a voz embargada, ele prestou solidariedade às pessoas que perderam entes queridos no rompimento das barragens da Vale no interior de Minas Gerais e afirmou que a sua gestão fará uma “fiscalização ferrenha” das operações de mineração no país.

“Iremos combater ineficiências e práticas anticompetitivas nesse setor, fiscalizando e punindo jazidas mal aproveitadas e abandonadas, permitindo que quem realmente esteja comprometido com a mineração responsável tenha o seu lugar. Por fim e mais importante, não nos esqueceremos de Mariana e de Brumadinho. Minha mais profunda solidariedade com os atingidos que perderam o seu maior bem, seus familiares. Vamos investir recursos e esforços na fiscalização ferrenha de segurança de barragens voltada a impedir que eventos trágicos e lamentáveis como estes voltem a acontecer “, disse.