Novo chefe do MME promete energia mais barata e volta do Luz Para Todos

Alexandre Silveira tomou posse como ministro de Minas e Energia de Lula nesta segunda-feira e prometeu que sua gestão atuará para que os brasileiros paguem uma tarifa mais baixa de energia elétrica.

Ele prometeu ainda retomar investimentos no programa Luz Para Todos, criado em 2003 por Lula para universalização de acesso à eletricidade no interior do país. O ministro fez também acenos ao mercado, ao dizer que o governo garantirá segurança jurídica e ambiente favorável a investimentos na área.

“No setor elétrico, nossas maiores batalhas serão nos campos da modicidade tarifária e da efetiva universalização do acesso de uma energia de qualidade, limpa e sustentável, sem esquecer jamais de se criar um ambiente seguro para a atração de investimentos e consequentemente competitividade”, disse. “Precisamos universalizar o acesso à energia e exterminar a miséria elétrica e por isso vamos trabalhar para concluir o programa Luz Para Todos, levando energia elétrica mais barata, estável e limpa para os rincões do Brasil”.

A memória do setor de energia com governos petistas remonta janeiro de 2013, quando Dilma Rousseff baixou as tarifas à canetada, gerando distorções no mercado e um aumento muito maior para o consumidor meses mais tarde. Silveira indicou caminho diferente, ao sugerir uma redução das tarifas de energia de forma “ampla, estrutural e duradoura”.

“Temos que lutar com afinco com a redução das tarifas de forma ampla, estrutural e duradoura e também garantir a tarifa social de energia elétrica para que cheguem a todas as famílias que realmente dela precisem. Com essas duas ações prioritárias para o presidente Lula, voltaremos a transformar vidas, a cumprir a missão de tirar o povo brasileiro que ainda, para espanto de todos nós, vive na miséria e na fome”, disse.