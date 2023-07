Na mira do Conselho de Ética, deputadas criam frente parlamentar feminista

Seis deputadas que estão com os mandatos ameaçados lançam às 14h desta terça-feira a Frente Parlamentar Feminista Antirracista com Participação Popular junto a cerca de 20 organizações da sociedade civil.

“Sabemos como a violência politica atravessa as mulheres e precisamos sensibilizar parlamentares e a opinião pública sobre a ameaça constante à democracia que representa a violência política de gênero e raça no Brasil”, disse Ligia Batista, do Instituto Marielle Franco, uma das entidades que vai participar do lançamento.

Célia Xakriabá (PSOL-MG), Erika Kokay (PT-DF), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Juliana Cardoso (PT-SP), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) respondem a uma representação do PL no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Na votação do marco temporal das terras indígenas, as deputadas chamaram os parlamentares que votaram a favor do projeto de “assassinos”, o que motivou a denúncia.