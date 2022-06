Na CNI, Simone Tebet defende ‘pacificação’ do país

Primeira presidenciável a falar nesta quarta no evento da CNI com os candidatos ao Planalto, Simone Tebet defendeu a pacificação política do país como caminho para colocar o Brasil novamente na rota do crescimento econômico.

“O Brasil precisa crescer, precisa de paz, precisa acabar com a polarização para ter estabilidade”, disse Simone.

A senadora disse que a realidade brasileira é perversa para quem sofre com a insegurança alimentar e que os indicadores sociais hoje remontam aos idos dos anos 90. Ela também defendeu aos representantes da indústria que é preciso erradicar a miséria no Brasil. E se apresentou como a melhor alternativa a Lula e Bolsonaro:

“Triste o Brasil que tem que escolher entre o esquema do Petrolão e o esquema de corrupção na educação”, declarou Simone.

Depois da emedebista, quem falará aos 1.200 industriais reunidos no encontro será Ciro Gomes. Na parte da tarde, Jair Bolsonaro fechará a rodada de conversas. Só Lula recusou o convite para falar ao setor.