Na Câmara, Lira age como se fosse imperador, diz Lula

Em evento do Solidariedade nesta terça, o ex-presidente Lula (PT) avançou para além do discurso sobre inflação, Petrobras e disputa com Jair Bolsonaro (PL) e disparou críticas contra o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Segundo Lula, Lira age com “poder imperial” em vias de criar o “semipresidencialismo” como sistema de governo brasileiro.

“Ele já quer tirar o poder do presidente para que o poder fique na Câmara e ele aja como se fosse o imperador do Japão. Ele acha, inclusive, que pode mandar administrando o Orçamento. O Orçamento é aprovado pela Câmara, pelo Congresso, e tem que ser administrado pelo governo, que é pra isso que o governo é eleito. E é o governo que decide cumprir o Orçamento aprovado pela Câmara, em função da realidade financeira do Estado brasileiro”, disse o ex-presidente.