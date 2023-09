Murrieta representa América Latina em órgão internacional de procuradores

O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manoel Murrieta, foi empossado no cargo de representante da América Latina da International Association of Prosecutors (IAP), com mandato de 3 anos.

A organização congrega procuradorias gerais e associações de classe em 172 países, que, juntas, chefiam e representam mais de 250.000 procuradores e promotores ao redor do mundo.

Também tem status de órgão consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU em matérias afetas à organização e ao funcionamento dos sistemas de justiça, especialmente as relacionadas aos Ministérios Públicos.

Além de Murrieta, o Comitê Executivo da IAP, que é composto por 30 membros, também contará com a participação de outro brasileiro: o procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, eleito vice-presidente da IAP.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento do Brasil nesta cadeira e ressaltamos que a cadeira será de um líder classista. É a possibilidade de levar nossa experiência a outros centros, mas, principalmente, de trabalhar pela independência e segurança dos membros do MP diante de tantos desafios”, afirma Murrieta.

