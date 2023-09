Muita gente no Planalto festejou as trapalhadas de Janja na Índia, que publicou um vídeo nas redes sobre “sair dançando” ao chegar em solo indiano enquanto, no Brasil, milhares de famílias sofriam com as chuvas que provocaram mortes no Rio Grande do Sul.

A primeira-dama não é mesmo muito popular no palácio. Sua forma de tratar auxiliares palacianos e até ministros de Lula já provocou desgastes e mágoas na cúpula do governo.

Um dos seus ídolos, dizem, é o falecido ditador argentino, Domingos Péron.