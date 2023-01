MPF cobra explicações de autoridades da União e do DF sobre atos golpistas

O Ministério Público Federal expediu ofício ao comandante militar do Planalto, à PF, ao secretário de Segurança do DF e ao comandante da PM da capital acerca das invasões golpistas ocorridas em Brasília na sede dos três poderes no último domingo.

O MPF quer informações sobre os ataques e quanto “à suposta omissão da atuação dos órgãos diante dos movimentos antidemocráticos”. O documento foi expedido na última terça-feira pela procuradora regional dos Direitos do Cidadão no DF, Luciana Loureiro, que disse que a integração das forças de segurança não funcionou a contento no domingo.

Ao comando Militar do Planalto, o MPF questionou o motivo de não ter havido desmobilização do acampamento no QG do Exército em Brasília após a posse de Lula, em 1º de janeiro. À PF foi questionado se havia informações de inteligência que dessem conta da convocação para os atos no domingo na Praça dos Três Poderes.

A PMDF e a Secretaria de Segurança Pública foram questionadas sobre os protocolos de segurança e ações operacionais adotadas no dia do protesto, se houve reforço no policiamento e o número total do efetivo policial empregado naquele dia. O MPF também quer saber “por qual motivo foi permitida e assegurada a descida de milhares de manifestantes pela Esplanada dos Ministérios em direção à Praça dos Três poderes, no dia 8 de janeiro”.