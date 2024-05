MPF abre investigação para apurar “ecocídio” de Belo Monte no Xingu

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O MPF acaba de abrir inquérito para investigar danos ambientais de grandes proporções causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no Pará.

O procedimento foi aberto em 2023, em fase preliminar, e agora avançou. Diligências serão realizadas para apurar a “destruição dos ecossistemas e modos de vida da Volta Grande do Xingu decorrentes da operação de Belo Monte sem a liberação de vazão capaz de permitir a reprodução dos ecossistemas e dos modos de vida do rio Xingu”.

A investigação quer apurar condutas para buscar a “responsabilização do Estado brasileiro e dos agentes públicos e privados que agirem diretamente e que compactuarem desconsiderar o compromisso originário que condicionou a outorga do uso de recursos hídricos do rio Xingu”.

O MPF chega a falar em “ecocídio” na região. “Proceda-se a estudo técnico sobre o conceito jurídico de ecocídio e seus desdobramentos nos diversos casos que precedem e que requer ampla apuração dos fatos noticiados”.

O ecocídio é um termo que designa a destruição em larga escala do meio ambiente como “crime contra a humanidade”.