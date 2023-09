MP quer indenização de R$ 14 bilhões para vítimas do ‘cartel da laranja’

O Ministério Público de São Paulo acionou a Justiça para condenar o “cartel da laranja” a pagar 14 bilhões de reais a mais de 30.000 produtores rurais como indenização por danos materiais e morais. O grupo denunciado é composto por 17 pessoas físicas e jurídicas que, de acordo com o MP, dominaram quase 80% da produção nacional de suco concentrado de laranja de forma ilegal entre 1999 e 2006.

Uma combinação entre as grandes empresas do setor, obrigava os pequenos agricultores a vender o produto abaixo do custo de mercado, caso contrário, as negociações se estendiam por vários meses até a fruta estragar. Ainda segundo o MP, a concorrência desleal gerou perdas de 60 milhões de caixas de laranja por safra, retirou vários produtores do mercado e causou a falência de alguns deles.

O advogado Daniel Castela, do escritório Marchini Botelho e Castela, que atua em diversos casos de combate e prevenção a cartéis, algumas empresas envolvidas no acordo irregular já confessaram atos ilícitos e pagaram 300 milhões de reais as investigações administrativas no Cade, o que não altera os prejuízos causados pela conduta.

“É justamente isso que a ação do MP pretende: reparar danos sofridos por produtores de laranja. O MP estimou que o montante pago pelas safras no período do cartel foi, aproximadamente, 15% menor do que seria o preço competitivo, em um prejuízo de R$ 8 bilhões”, disse o advogado.

