MP pede impugnação de candidatura de ‘Faraó dos Bitcoins’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério Público Eleitoral no Rio de Janeiro pediu, em ação que tramita no TRE-RJ, a impugnação da candidatura à Câmara dos Deputados de Glaidson Acacio dos Santos, que ficou conhecido por organizar um esquema de pirâmide com criptomoedas que rendeu-lhe o apelido de “Faraó dos Bitcoins”.

Acacio se encontra preso desde agosto do ano passado. Ele é suspeito de dar calotes em clientes da sua empresa de investimento e também de ter sido o mandante do assassinato de um investidor que seria seu concorrente. Ao TSE ele informou um patrimônio de pouco mais de 60 milhões de reais, a maior parte em investimentos financeiros.

No dia da prisão, os agentes encontraram cerca de 15 milhões em espécie na casa de Acacio. A Polícia Federal estima que o esquema de pirâmide movimentou ilegalmente cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o MP Eleitoral, ele estaria inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

O MP pediu ainda a impugnação de outras seis candidaturas, entre elas a de Lindberh Farias (PT) como deputado federal. Atual vereador, ele já foi prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A procuradoria diz que ele estaria inelegível também com base na lei da Ficha Limpa por ter tido uma de suas contas na prefeitura rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado.

Os casos serão analisados pela Justiça Eleitoral e os candidatos podem concorrer sub judice.