MP no TCU pede quebra de sigilo sobre ganhos de Moro como consultor

Como o Radar mostrou no dia 6 de janeiro, o Ministério Público junto ao TCU guardava uma carta na manga, caso Sergio Moro e a consultoria Alvares & Marsal decidissem não divulgar os valores envolvidos no contrato do ex-juiz com a empresa.

Em ofício ao ministro Bruno Dantas, o procurador Lucas Furtado solicita o levantamento do sigilo financeiro do ex-juiz.

“Venho solicitar e propor a Vossa Excelência que, na qualidade de relator, adote medidas junto ao Sr. Sergio Moro, ao Banco Central do Brasil (Bacen) e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) visando obter toda documentação relativa ao rompimento do vínculo de prestação de serviços do Sr. Sergio Moro junto à empresa Alvares & Marsal”, escreve Furtado.

“Há claro conflito de interesses na relação contratual em investigação. Não se pode utilizar do manto da confidencialidade para obstaculizar o conhecimento pleno pela sociedade brasileira de fato com tamanha relevância”, segue o procurador.

Segundo o procurador do MP no TCU, há a “necessidade de se conhecer toda documentação relativa ao rompimento do vínculo de prestação de serviços entre o ex-juiz Sergio Moro e a empresa Alvares & Marsal, visto o possível conflito de interesses da atuação do ex magistrado quando consultor na administradora da recuperação judicial do grupo de empresas condenadas pela Lava-Jato”.