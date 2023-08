Moro quer convocar integrantes da Força Nacional à CPMI do 8 de janeiro

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) protocolou na CPMI do 8 de janeiro dois requerimentos de convocação de integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. Os pedidos foram apresentados nesta terça, para convocar o coronel Sandro Augusto de Sales Queiroz, que era o comandante do Batalhão de Pronto Emprego da corporação na época dos ataques, e o delegado Ivair Matos Santos, então diretor-substituto da FNSP.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro questiona a aparente inoperância da Força Nacional no dia dos ataques, já que a pasta havia convocado a corporação por portaria no dia 7 de janeiro, mas o efetivo de cerca de 296 mobilizados aparentemente não foi utilizado para prevenir as invasões aos prédios públicos.

Na justificativa, o parlamentar argumenta que as convocações são necessárias a fim de esclarecer a verdade dos fatos.