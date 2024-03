Moraes tira sigilo de oitiva de Bolsonaro e investigados em trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a quebra do sigilo de depoimentos de 27 investigados no inquérito sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. O magistrado publicizou, entre outras, as oitivas de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Valdemar Costa Neto.

No despacho, o magistrado afirma que a decisão foi tomada “diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas prestados à autoridade policial”. A informação foi publicada pelo G1 e confirmada pelo Radar.

Alguns dos investigados, como é o caso do ex-presidente, decidiu permanecer em silêncio durante as oitivas da Polícia Federal. Outros responderam às perguntas dos investigadores.

Confira os investigados que tiveram o sigilo da oitiva quebrado:

Jair Messias Bolsonaro; Marco Antônio Freire Gomes Carlos Almeida Baptista Junior; Ailton Gonçalves Moraes Barros; Almir Garnier Santos; Amauri Feres Saad; Anderson Gustavo Torres, Angelo martins denicoli Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Walter Souza Braga Netto, Cleverson Ney Magalhães; Eder Lindsay Magalhães Balbino; Estevam Cals; Theophilo Gaspar de Oliveira; Filipe Garcia Martins Pereira; Guilherme Marques Almeida; Helio Ferreira Lima; José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Vergílio, Marcelo Costa Câmara, Mario Fernandes, Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira, Rafael Martins De Oliveira, Ronald Ferreira De Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavaliere De Medeiros, Tercio Arnaud Tomaz, Valdemar Costa Neto