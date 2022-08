Moraes rejeita pedido da PGR para arquivar investigação contra Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu nesta sexta rejeitar o pedido da PGR, apresentado na última segunda-feira, para arquivar o inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro pelo vazamento de dados de uma investigação sobre um ataque hacker ao TSE.

Na decisão, Moraes rebateu a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que o acusou de “afronta ao sistema constitucional acusatório”, por ignorar os pedidos de arquivamento e seguir investigando o que a PGR já decidiu arquivar.

Segundo o ministro, a manifestação foi impertinente e intempestiva, ou “MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEA”, como escreveu no despacho.

O relator do inquérito no Supremo registrou no relatório que a investigação começou a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo TSE — que ele próprio vai presidir a partir desse mês — para apurar as condutas de Bolsonaro, do deputado federal Filipe Barros e do delegado da PF Victor Neves Feitosa Campos por conta da divulgação de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal “com o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil.

No relatório final do inquérito, entregue no começo de fevereiro, a PF concluiu que os elementos de prova coletados apontam “a autoria, a materialidade e as circunstâncias da divulgação, de conteúdo de inquérito policial por funcionários públicos (presidente da república, ajudante de ordem e deputado federal), na live do dia 04 de agosto de 2021 e sua publicização por diversos meios, com o nítido desvio de finalidade e com o propósito de utilizá-lo como lastro para difusão de informações sabidamente falsas, com repercussões danosas para a administração pública”.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento do inquérito no dia 17 de fevereiro, alegando a atipicidade das condutas investigadas. No dia 2 de maio, Moraes determinou que o delegado responsável pela investigação produzisse um relatório sobre o material obtido por quebra de sigilo telemático, e a PGR manifestou ciência dois dias depois, assim como fez em outras decisões posteriores do ministro no inquérito.

Na sua decisão, Moraes apontou que o Ministério Público tem a privatividade da ação penal pública, mas não a das investigações criminais, que cabe, “em regra”, aos aos delegados de Polícia Judiciária. “Além da ampla possibilidade de investigações criminais realizadas pela Polícia Judiciária, a legislação autoriza outras hipóteses de investigações pré-processuais; todas sem necessidade de qualquer autorização por parte do Ministério Público”, escreveu o ministro, citando outros órgãos que podem realizar investigações criminais, como a Receita Federal, o Banco Central e CPIs.

“À luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, diferentemente do alegado pela ilustre Vice-Procuradora Geral da República, não se confunde a fase pré-processual (investigativa) com a titularidade da ação penal pública, cuja promoção, nos termos constitucionais, é privativa do Ministério Público, que, como dominus litis, deve formar sua opinio delicti a partir das provas obtidas na investigação; sem contudo possuir atribuição constitucional para obstar ou impedir a atividade da Polícia Judiciária”, acrescentou.

Moraes também registrou que o plenário do STF já decidiu que o impedimento genérico de qualquer investigação não requisitada pelo MP não é constitucional e lícito.

“Não bastasse isso, a manifestação da Procuradoria Geral da República, protocolada em 1º de agosto, é MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEA”, destacou o magistrado.

Ele então apontou que, em quatro das cinco oportunidades de atuação do Ministério Público, Lindôra concordou com as referidas decisões, “inexistindo a interposição de qualquer pedido de reconsideração, impugnação ou recurso no prazo processual adequado”.

“A inusitada alteração de posicionamento da Procuradoria Geral da República, manifestada somente em 1º de agosto de 2022, não afasta a PRECLUSÃO TEMPORAL já ocorrida, pois não tem o condão de restituir o prazo processual para interposição dos recursos no prazo legal. Não bastasse a ocorrência da PRECLUSÃO TEMPORAL, comportamentos processuais contraditórios são inadmissíveis e se sujeitam à PRECLUSÃO LÓGICA, dada a evidente incompatibilidade entre os atos em exame, consubstanciados na anterior aceitação pela Procuradoria Geral da República com as decisões proferidas – tendo manifestado por cinco vezes sua ciência – e sua posterior irresignação extemporânea”, escreveu Moraes.

“Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de reconsideração e impugnação da Procuradoria Geral da Republica, por impertinentes e intempestivos”, concluiu.