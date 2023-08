Moraes quebra sigilo bancário de Zambelli e Delgatti

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a quebra de sigilo bancário da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti. Eles foram alvo de mandados de prisão e busca e apreensão nesta quarta-feira, acusados de serem os responsáveis por uma invasão dos computadores do Conselho Nacional de Justiça em janeiro deste ano.

A quebra da proteção aos dados bancários também atinge os assessores de Zambelli, Renan Cesar Silva Goulart e Jean Hernani Guimarães Vilela, além da empresa Delgatti Desenvolvimento de Sistemas. A determinação abrange o período de um ano, a partir de junho de 2022.

Moraes determina que “as instituições financeiras envolvidas encaminhem os dados bancários no prazo máximo de trinta dias a partir do recebimento do comunicado da decisão judicial”.

Siga