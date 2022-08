Moraes prepara bombardeio ao bolsonarismo no TSE, diz interlocutor

A grande preocupação no STF e no meio jurídico de Brasília nestes dias é com a chegada de Alexandre de Moraes ao comando do TSE no próximo dia 16, quando o ministro assume oficialmente o lugar de Edson Fachin.

“O Brasil será outro a partir do dia 16”, diz um importante interlocutor do STF sobre a posse do magistrado.

Moraes, segundo essa fonte, chegará ao TSE com uma lista de decisões a assinar contra milícias digitais bolsonaristas.

Há a previsão de que o ministro passe a cobrar a PGR a agir também na esfera eleitoral em temas que andaram lentamente até aqui. A conferir.